ORA Coin (ORA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ORA Coin (ORA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ORA Coin (ORA) teave ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API). Ametlik veebisait: https://ora.io Ostke ORA kohe!

ORA Coin (ORA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ORA Coin (ORA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 745.66K $ 745.66K $ 745.66K Koguvaru: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Ringlev varu: $ 56.32M $ 56.32M $ 56.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.37 $ 5.37 $ 5.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0114187 $ 0.0114187 $ 0.0114187 Praegune hind: $ 0.01328631 $ 0.01328631 $ 0.01328631 Lisateave ORA Coin (ORA) hinna kohta

ORA Coin (ORA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ORA Coin (ORA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORA tokeni tokenoomikat, avastage ORA tokeni reaalajas hinda!

ORA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORA võiks suunduda? Meie ORA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!