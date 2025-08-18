Rohkem infot ORA

ORA Coin hind (ORA)

1 ORA/USD reaalajas hind:

$0.01428508
-11.30%1D
ORA Coin (ORA) reaalajas hinnagraafik
ORA Coin (ORA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01371936
24 h madal
$ 0.01725723
24 h kõrge

$ 0.01371936
$ 0.01725723
$ 5.37
$ 0.0114187
-2.15%

-11.39%

-42.66%

-42.66%

ORA Coin (ORA) reaalajas hind on $0.01428508. Viimase 24 tunni jooksul ORA kaubeldud madalaim $ 0.01371936 ja kõrgeim $ 0.01725723 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.37 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0114187.

Lüliajalise tootluse osas on ORA muutunud -2.15% viimase tunni jooksul, -11.39% 24 tunni vältel -42.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ORA Coin (ORA) – turuteave

$ 804.49K
--
$ 4.76M
56.32M
333,333,333.0
ORA Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 804.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORA ringlev varu on 56.32M, mille koguvaru on 333333333.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.76M.

ORA Coin (ORA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ORA Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0018370320599667.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ORA Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0134104331.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ORA Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0136953119.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ORA Coin ja USD hinnamuutus $ -0.6520271159919237.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0018370320599667-11.39%
30 päeva$ -0.0134104331-93.87%
60 päeva$ -0.0136953119-95.87%
90 päeva$ -0.6520271159919237-97.85%

Mis on ORA Coin (ORA)

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

Üksuse ORA Coin (ORA) allikas

Ametlik veebisait

ORA Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on ORA Coin (ORA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORA Coin (ORA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORA Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ORA Coin hinna ennustust kohe!

ORA kohalike valuutade suhtes

ORA Coin (ORA) tokenoomika

ORA Coin (ORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ORA Coin (ORA) kohta

Kui palju on ORA Coin (ORA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORA hind USD on 0.01428508 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORA/USD hind?
Praegune hind ORA/USD on $ 0.01428508. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ORA Coin turukapitalisatsioon?
ORA turukapitalisatsioon on $ 804.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORA ringlev varu?
ORA ringlev varu on 56.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORA (ATH) hind?
ORA saavutab ATH hinna summas 5.37 USD.
Mis oli kõigi aegade ORA madalaim (ATL) hind?
ORA nägi ATL hinda summas 0.0114187 USD.
Milline on ORA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORA kauplemismaht on -- USD.
Kas ORA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORA hinna ennustust.
