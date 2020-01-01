OPX LIVE (OPXL) tokenoomika

OPX LIVE (OPXL) teave

OPXLIVE.COM is a groundbreaking platform designed to transform the way users engage with the crypto world. Powered by the Solana blockchain, it offers a seamless ecosystem that merges live streaming, token creation, and advanced trading tools. Whether you're a content creator building your brand, a trader navigating the markets, or a crypto enthusiast exploring new opportunities, OPXLIVE gives you the tools and innovation to shape your journey like never before.

Ametlik veebisait:
https://opxlive.com/

OPX LIVE (OPXL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage OPX LIVE (OPXL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K
Koguvaru:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Ringlev varu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00960905
$ 0.00960905$ 0.00960905
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00001071
$ 0.00001071$ 0.00001071
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

OPX LIVE (OPXL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

OPX LIVE (OPXL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate OPXL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

OPXL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate OPXL tokeni tokenoomikat, avastage OPXL tokeni reaalajas hinda!

OPXL – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu OPXL võiks suunduda? Meie OPXL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.