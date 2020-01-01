Opus CASH (CASH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Opus CASH (CASH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Opus CASH (CASH) teave Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.

A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg. Ametlik veebisait: https://www.opus.money/

Opus CASH (CASH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Opus CASH (CASH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 351.15K $ 351.15K $ 351.15K Koguvaru: $ 351.57K $ 351.57K $ 351.57K Ringlev varu: $ 351.57K $ 351.57K $ 351.57K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 351.15K $ 351.15K $ 351.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Kõigi aegade madalaim: $ 0.944728 $ 0.944728 $ 0.944728 Praegune hind: $ 0.997355 $ 0.997355 $ 0.997355 Lisateave Opus CASH (CASH) hinna kohta

Opus CASH (CASH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Opus CASH (CASH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CASH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CASH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CASH tokeni tokenoomikat, avastage CASH tokeni reaalajas hinda!

CASH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CASH võiks suunduda? Meie CASH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

