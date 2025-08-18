Mis on Opus CASH (CASH)

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

Opus CASH (CASH) Ametlik veebisait

CASH kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Opus CASH (CASH) kohta Kui palju on Opus CASH (CASH) tänapäeval väärt? Reaalajas CASH hind USD on 0.998867 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CASH/USD hind? $ 0.998867 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CASH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Opus CASH turukapitalisatsioon? CASH turukapitalisatsioon on $ 345.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CASH ringlev varu? CASH ringlev varu on 346.15K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CASH (ATH) hind? CASH saavutab ATH hinna summas 1.091 USD . Mis oli kõigi aegade CASH madalaim (ATL) hind? CASH nägi ATL hinda summas 0.944728 USD . Milline on CASH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CASH kauplemismaht on -- USD . Kas CASH sel aastal kõrgemale ka suundub? CASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CASH hinna ennustust

