Opus logo

Opus hind (OPUS)

Loendis mitteolevad

1 OPUS/USD reaalajas hind:

$0.00906194
$0.00906194$0.00906194
-9.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Opus (OPUS) reaalajas hinnagraafik
Opus (OPUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00901111
$ 0.00901111$ 0.00901111
24 h madal
$ 0.01009095
$ 0.01009095$ 0.01009095
24 h kõrge

$ 0.00901111
$ 0.00901111$ 0.00901111

$ 0.01009095
$ 0.01009095$ 0.01009095

$ 0.084014
$ 0.084014$ 0.084014

$ 0.00199473
$ 0.00199473$ 0.00199473

+0.21%

-9.19%

+2.87%

+2.87%

Opus (OPUS) reaalajas hind on $0.00906761. Viimase 24 tunni jooksul OPUS kaubeldud madalaim $ 0.00901111 ja kõrgeim $ 0.01009095 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.084014 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00199473.

Lüliajalise tootluse osas on OPUS muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -9.19% 24 tunni vältel +2.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Opus (OPUS) – turuteave

$ 9.06M
$ 9.06M$ 9.06M

--
----

$ 9.06M
$ 9.06M$ 9.06M

999.92M
999.92M 999.92M

999,921,454.63532
999,921,454.63532 999,921,454.63532

Opus praegune turukapitalisatsioon on $ 9.06M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPUS ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999921454.63532. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.06M.

Opus (OPUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Opus ja USD hinnamuutus $ -0.000918583687213193.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Opus ja USD hinnamuutus $ +0.0116518942.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Opus ja USD hinnamuutus $ +0.0209692733.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Opus ja USD hinnamuutus $ +0.0052757848746846313.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000918583687213193-9.19%
30 päeva$ +0.0116518942+128.50%
60 päeva$ +0.0209692733+231.25%
90 päeva$ +0.0052757848746846313+139.14%

Mis on Opus (OPUS)

Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Opus (OPUS) allikas

Ametlik veebisait

Opus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Opus (OPUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Opus (OPUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Opus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Opus hinna ennustust kohe!

OPUS kohalike valuutade suhtes

Opus (OPUS) tokenoomika

Opus (OPUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Opus (OPUS) kohta

Kui palju on Opus (OPUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas OPUS hind USD on 0.00906761 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OPUS/USD hind?
Praegune hind OPUS/USD on $ 0.00906761. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Opus turukapitalisatsioon?
OPUS turukapitalisatsioon on $ 9.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OPUS ringlev varu?
OPUS ringlev varu on 999.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPUS (ATH) hind?
OPUS saavutab ATH hinna summas 0.084014 USD.
Mis oli kõigi aegade OPUS madalaim (ATL) hind?
OPUS nägi ATL hinda summas 0.00199473 USD.
Milline on OPUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OPUS kauplemismaht on -- USD.
Kas OPUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
OPUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPUS hinna ennustust.
Opus (OPUS) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.