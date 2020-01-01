opTrade AI (OPTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi opTrade AI (OPTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

opTrade AI (OPTR) teave Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available. Ametlik veebisait: https://www.optrade.ai/ Ostke OPTR kohe!

opTrade AI (OPTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage opTrade AI (OPTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 601.41K $ 601.41K $ 601.41K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 860.49K $ 860.49K $ 860.49K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 698.91K $ 698.91K $ 698.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 Kõigi aegade madalaim: $ 0.246372 $ 0.246372 $ 0.246372 Praegune hind: $ 0.698914 $ 0.698914 $ 0.698914 Lisateave opTrade AI (OPTR) hinna kohta

opTrade AI (OPTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud opTrade AI (OPTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OPTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OPTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OPTR tokeni tokenoomikat, avastage OPTR tokeni reaalajas hinda!

