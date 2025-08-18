Mis on opTrade AI (OPTR)

Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse opTrade AI (OPTR) allikas Ametlik veebisait

opTrade AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on opTrade AI (OPTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie opTrade AI (OPTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida opTrade AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake opTrade AI hinna ennustust kohe!

OPTR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

opTrade AI (OPTR) tokenoomika

opTrade AI (OPTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse opTrade AI (OPTR) kohta Kui palju on opTrade AI (OPTR) tänapäeval väärt? Reaalajas OPTR hind USD on 0.811868 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OPTR/USD hind? $ 0.811868 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OPTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on opTrade AI turukapitalisatsioon? OPTR turukapitalisatsioon on $ 698.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OPTR ringlev varu? OPTR ringlev varu on 860.49K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPTR (ATH) hind? OPTR saavutab ATH hinna summas 2.34 USD . Mis oli kõigi aegade OPTR madalaim (ATL) hind? OPTR nägi ATL hinda summas 0.246372 USD . Milline on OPTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OPTR kauplemismaht on -- USD . Kas OPTR sel aastal kõrgemale ka suundub? OPTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPTR hinna ennustust

opTrade AI (OPTR) Olulised valdkonna uudised