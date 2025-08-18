opTrade AI hind (OPTR)
opTrade AI (OPTR) reaalajas hind on $0.811868. Viimase 24 tunni jooksul OPTR kaubeldud madalaim $ 0.808404 ja kõrgeim $ 0.88404 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.34 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.246372.
Lüliajalise tootluse osas on OPTR muutunud -1.33% viimase tunni jooksul, -7.62% 24 tunni vältel -8.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
opTrade AI praegune turukapitalisatsioon on $ 698.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPTR ringlev varu on 860.49K, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 811.74K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse opTrade AI ja USD hinnamuutus $ -0.066998514690182.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse opTrade AI ja USD hinnamuutus $ -0.1002067563.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse opTrade AI ja USD hinnamuutus $ -0.2038249821.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse opTrade AI ja USD hinnamuutus $ +0.276691847730308.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.066998514690182
|-7.62%
|30 päeva
|$ -0.1002067563
|-12.34%
|60 päeva
|$ -0.2038249821
|-25.10%
|90 päeva
|$ +0.276691847730308
|+51.70%
Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.
opTrade AI (OPTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
