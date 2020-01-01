OptionsAI (OPTION) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OptionsAI (OPTION) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OptionsAI (OPTION) teave Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Ametlik veebisait: https://www.optionsai.tech/ Valge raamat: https://options--ai.gitbook.io/options-ai Ostke OPTION kohe!

OptionsAI (OPTION) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OptionsAI (OPTION) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 157.94K $ 157.94K $ 157.94K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 185.82K $ 185.82K $ 185.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.571095 $ 0.571095 $ 0.571095 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00653446 $ 0.00653446 $ 0.00653446 Praegune hind: $ 0.01858166 $ 0.01858166 $ 0.01858166 Lisateave OptionsAI (OPTION) hinna kohta

OptionsAI (OPTION) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OptionsAI (OPTION) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OPTION tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OPTION tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OPTION tokeni tokenoomikat, avastage OPTION tokeni reaalajas hinda!

OPTION – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OPTION võiks suunduda? Meie OPTION hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OPTION tokeni hinna ennustust kohe!

