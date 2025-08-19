Rohkem infot OPX

Optimus X logo

Optimus X hind (OPX)

Loendis mitteolevad

1 OPX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Optimus X (OPX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 01:00:43 (UTC+8)

Optimus X (OPX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.29%

+8.29%

Optimus X (OPX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OPX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OPX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Optimus X (OPX) – turuteave

$ 3.82K
$ 3.82K$ 3.82K

--
----

$ 3.82K
$ 3.82K$ 3.82K

199,423.17T
199,423.17T 199,423.17T

1.994231654200326e+17
1.994231654200326e+17 1.994231654200326e+17

Optimus X praegune turukapitalisatsioon on $ 3.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPX ringlev varu on 199,423.17T, mille koguvaru on 1.994231654200326e+17. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.82K.

Optimus X (OPX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Optimus X ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Optimus X ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Optimus X ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Optimus X ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+16.38%
60 päeva$ 0+95.47%
90 päeva$ 0--

Mis on Optimus X (OPX)

Optimus X is a meme project and aims to develop the DeFi ecosystem such as Swap and Staking.

Üksuse Optimus X (OPX) allikas

Ametlik veebisait

Optimus X hinna ennustus (USD)

Kui palju on Optimus X (OPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Optimus X (OPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Optimus X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Optimus X hinna ennustust kohe!

OPX kohalike valuutade suhtes

Optimus X (OPX) tokenoomika

Optimus X (OPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Optimus X (OPX) kohta

Kui palju on Optimus X (OPX) tänapäeval väärt?
Reaalajas OPX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OPX/USD hind?
Praegune hind OPX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Optimus X turukapitalisatsioon?
OPX turukapitalisatsioon on $ 3.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OPX ringlev varu?
OPX ringlev varu on 199,423.17T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPX (ATH) hind?
OPX saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade OPX madalaim (ATL) hind?
OPX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OPX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OPX kauplemismaht on -- USD.
Kas OPX sel aastal kõrgemale ka suundub?
OPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPX hinna ennustust.
Optimus X (OPX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

