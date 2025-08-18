Mis on Optimus AI (OPTI)

Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Optimus AI (OPTI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Optimus AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Optimus AI (OPTI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Optimus AI (OPTI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Optimus AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Optimus AI hinna ennustust kohe!

OPTI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Optimus AI (OPTI) tokenoomika

Optimus AI (OPTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Optimus AI (OPTI) kohta Kui palju on Optimus AI (OPTI) tänapäeval väärt? Reaalajas OPTI hind USD on 0.0253214 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OPTI/USD hind? $ 0.0253214 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OPTI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Optimus AI turukapitalisatsioon? OPTI turukapitalisatsioon on $ 2.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OPTI ringlev varu? OPTI ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPTI (ATH) hind? OPTI saavutab ATH hinna summas 0.617148 USD . Mis oli kõigi aegade OPTI madalaim (ATL) hind? OPTI nägi ATL hinda summas 0.01126845 USD . Milline on OPTI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OPTI kauplemismaht on -- USD . Kas OPTI sel aastal kõrgemale ka suundub? OPTI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPTI hinna ennustust

Optimus AI (OPTI) Olulised valdkonna uudised