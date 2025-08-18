Rohkem infot OPRV

Opriva AI hind (OPRV)

1 OPRV/USD reaalajas hind:

$0.00012687
$0.00012687$0.00012687
0.00%1D
Opriva AI (OPRV) reaalajas hinnagraafik
Opriva AI (OPRV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00803921
$ 0.00803921$ 0.00803921

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Opriva AI (OPRV) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OPRV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPRVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00803921 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OPRV muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Opriva AI (OPRV) – turuteave

$ 12.69K
$ 12.69K$ 12.69K

--
----

$ 12.69K
$ 12.69K$ 12.69K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Opriva AI praegune turukapitalisatsioon on $ 12.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPRV ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.69K.

Opriva AI (OPRV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Opriva AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Opriva AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Opriva AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Opriva AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+46.71%
60 päeva$ 0+65.68%
90 päeva$ 0--

Mis on Opriva AI (OPRV)

Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Opriva AI (OPRV) allikas

Ametlik veebisait

Opriva AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Opriva AI (OPRV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Opriva AI (OPRV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Opriva AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Opriva AI hinna ennustust kohe!

OPRV kohalike valuutade suhtes

Opriva AI (OPRV) tokenoomika

Opriva AI (OPRV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPRV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Opriva AI (OPRV) kohta

Kui palju on Opriva AI (OPRV) tänapäeval väärt?
Reaalajas OPRV hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OPRV/USD hind?
Praegune hind OPRV/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Opriva AI turukapitalisatsioon?
OPRV turukapitalisatsioon on $ 12.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OPRV ringlev varu?
OPRV ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPRV (ATH) hind?
OPRV saavutab ATH hinna summas 0.00803921 USD.
Mis oli kõigi aegade OPRV madalaim (ATL) hind?
OPRV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OPRV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OPRV kauplemismaht on -- USD.
Kas OPRV sel aastal kõrgemale ka suundub?
OPRV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPRV hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.