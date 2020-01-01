Operon Origins (ORO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Operon Origins (ORO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Operon Origins (ORO) teave Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. Ametlik veebisait: https://operonorigins.com/ Valge raamat: https://operonorigins.com/litepaper.pdf Ostke ORO kohe!

Operon Origins (ORO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Operon Origins (ORO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.83K $ 2.83K $ 2.83K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.68K $ 35.68K $ 35.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00035634 $ 0.00035634 $ 0.00035634 Lisateave Operon Origins (ORO) hinna kohta

Operon Origins (ORO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Operon Origins (ORO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORO tokeni tokenoomikat, avastage ORO tokeni reaalajas hinda!

ORO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORO võiks suunduda? Meie ORO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORO tokeni hinna ennustust kohe!

