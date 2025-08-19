Mis on Operon Origins (ORO)

Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish.

Üksuse Operon Origins (ORO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Operon Origins (ORO) tokenoomika

Operon Origins (ORO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Operon Origins (ORO) kohta Kui palju on Operon Origins (ORO) tänapäeval väärt? Reaalajas ORO hind USD on 0.00035079 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ORO/USD hind? $ 0.00035079 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ORO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Operon Origins turukapitalisatsioon? ORO turukapitalisatsioon on $ 2.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ORO ringlev varu? ORO ringlev varu on 7.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORO (ATH) hind? ORO saavutab ATH hinna summas 1.82 USD . Mis oli kõigi aegade ORO madalaim (ATL) hind? ORO nägi ATL hinda summas 0.00030568 USD . Milline on ORO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ORO kauplemismaht on -- USD . Kas ORO sel aastal kõrgemale ka suundub? ORO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORO hinna ennustust

