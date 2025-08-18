Rohkem infot SN5

OpenKaito hind (SN5)

Loendis mitteolevad

$9.18
-4.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
OpenKaito (SN5) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:37:35 (UTC+8)

OpenKaito (SN5) hinna teave (USD)

$ 9.18
24 h madal
$ 9.82
24 h kõrge

$ 9.18
$ 9.82
$ 26.03
$ 9.09
-1.46%

-4.42%

-13.51%

-13.51%

OpenKaito (SN5) reaalajas hind on $9.18. Viimase 24 tunni jooksul SN5 kaubeldud madalaim $ 9.18 ja kõrgeim $ 9.82 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN5kõigi aegade kõrgeim hind on $ 26.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 9.09.

Lüliajalise tootluse osas on SN5 muutunud -1.46% viimase tunni jooksul, -4.42% 24 tunni vältel -13.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OpenKaito (SN5) – turuteave

$ 17.79M
--
$ 17.79M
1.94M
1,937,102.804814559
OpenKaito praegune turukapitalisatsioon on $ 17.79M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN5 ringlev varu on 1.94M, mille koguvaru on 1937102.804814559. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.79M.

OpenKaito (SN5) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OpenKaito ja USD hinnamuutus $ -0.425087745839788.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OpenKaito ja USD hinnamuutus $ -2.2237723800.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OpenKaito ja USD hinnamuutus $ -5.2767181620.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OpenKaito ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.425087745839788-4.42%
30 päeva$ -2.2237723800-24.22%
60 päeva$ -5.2767181620-57.48%
90 päeva$ 0--

Mis on OpenKaito (SN5)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OpenKaito (SN5) allikas

Ametlik veebisait

OpenKaito hinna ennustus (USD)

Kui palju on OpenKaito (SN5) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OpenKaito (SN5) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OpenKaito nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OpenKaito hinna ennustust kohe!

SN5 kohalike valuutade suhtes

OpenKaito (SN5) tokenoomika

OpenKaito (SN5) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN5 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OpenKaito (SN5) kohta

Kui palju on OpenKaito (SN5) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN5 hind USD on 9.18 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN5/USD hind?
Praegune hind SN5/USD on $ 9.18. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OpenKaito turukapitalisatsioon?
SN5 turukapitalisatsioon on $ 17.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN5 ringlev varu?
SN5 ringlev varu on 1.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN5 (ATH) hind?
SN5 saavutab ATH hinna summas 26.03 USD.
Mis oli kõigi aegade SN5 madalaim (ATL) hind?
SN5 nägi ATL hinda summas 9.09 USD.
Milline on SN5 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN5 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN5 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN5 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN5 hinna ennustust.
