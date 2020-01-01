OpenEden OpenDollar (USDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OpenEden OpenDollar (USDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OpenEden OpenDollar (USDO) teave The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Ametlik veebisait: https://openeden.com/ Ostke USDO kohe!

OpenEden OpenDollar (USDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OpenEden OpenDollar (USDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 289.96M $ 289.96M $ 289.96M Koguvaru: $ 290.30M $ 290.30M $ 290.30M Ringlev varu: $ 290.30M $ 290.30M $ 290.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 289.96M $ 289.96M $ 289.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Kõigi aegade madalaim: $ 0.969341 $ 0.969341 $ 0.969341 Praegune hind: $ 0.998816 $ 0.998816 $ 0.998816 Lisateave OpenEden OpenDollar (USDO) hinna kohta

OpenEden OpenDollar (USDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OpenEden OpenDollar (USDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDO tokeni tokenoomikat, avastage USDO tokeni reaalajas hinda!

USDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDO võiks suunduda? Meie USDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDO tokeni hinna ennustust kohe!

