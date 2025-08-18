Rohkem infot USDO

OpenEden OpenDollar hind (USDO)

1 USDO/USD reaalajas hind:

$0.999019
$0.999019
0.00%1D
OpenEden OpenDollar (USDO) reaalajas hinnagraafik
OpenEden OpenDollar (USDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.997832
24 h madal
$ 0.999444
24 h kõrge

$ 0.997832
$ 0.999444
$ 2.97
$ 0.969341
+0.11%

-0.01%

-0.02%

-0.02%

OpenEden OpenDollar (USDO) reaalajas hind on $0.999019. Viimase 24 tunni jooksul USDO kaubeldud madalaim $ 0.997832 ja kõrgeim $ 0.999444 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.97 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.969341.

Lüliajalise tootluse osas on USDO muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OpenEden OpenDollar (USDO) – turuteave

$ 286.65M
--
$ 286.65M
286.93M
286,929,053.3401722
OpenEden OpenDollar praegune turukapitalisatsioon on $ 286.65M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDO ringlev varu on 286.93M, mille koguvaru on 286929053.3401722. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 286.65M.

OpenEden OpenDollar (USDO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OpenEden OpenDollar ja USD hinnamuutus $ -0.000178313535643.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OpenEden OpenDollar ja USD hinnamuutus $ +0.0008189957.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OpenEden OpenDollar ja USD hinnamuutus $ -0.0033330270.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OpenEden OpenDollar ja USD hinnamuutus $ -0.0041425776184093.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000178313535643-0.01%
30 päeva$ +0.0008189957+0.08%
60 päeva$ -0.0033330270-0.33%
90 päeva$ -0.0041425776184093-0.41%

Mis on OpenEden OpenDollar (USDO)

The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse OpenEden OpenDollar (USDO) allikas

OpenEden OpenDollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on OpenEden OpenDollar (USDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OpenEden OpenDollar (USDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OpenEden OpenDollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OpenEden OpenDollar hinna ennustust kohe!

USDO kohalike valuutade suhtes

OpenEden OpenDollar (USDO) tokenoomika

OpenEden OpenDollar (USDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OpenEden OpenDollar (USDO) kohta

Kui palju on OpenEden OpenDollar (USDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDO hind USD on 0.999019 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDO/USD hind?
Praegune hind USDO/USD on $ 0.999019. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OpenEden OpenDollar turukapitalisatsioon?
USDO turukapitalisatsioon on $ 286.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDO ringlev varu?
USDO ringlev varu on 286.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDO (ATH) hind?
USDO saavutab ATH hinna summas 2.97 USD.
Mis oli kõigi aegade USDO madalaim (ATL) hind?
USDO nägi ATL hinda summas 0.969341 USD.
Milline on USDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDO kauplemismaht on -- USD.
Kas USDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDO hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.