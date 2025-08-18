Mis on OpenEden OpenDollar (USDO)

The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OpenEden OpenDollar (USDO) allikas Ametlik veebisait

OpenEden OpenDollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on OpenEden OpenDollar (USDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OpenEden OpenDollar (USDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OpenEden OpenDollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OpenEden OpenDollar hinna ennustust kohe!

USDO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

OpenEden OpenDollar (USDO) tokenoomika

OpenEden OpenDollar (USDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OpenEden OpenDollar (USDO) kohta Kui palju on OpenEden OpenDollar (USDO) tänapäeval väärt? Reaalajas USDO hind USD on 0.999019 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDO/USD hind? $ 0.999019 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OpenEden OpenDollar turukapitalisatsioon? USDO turukapitalisatsioon on $ 286.65M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDO ringlev varu? USDO ringlev varu on 286.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDO (ATH) hind? USDO saavutab ATH hinna summas 2.97 USD . Mis oli kõigi aegade USDO madalaim (ATL) hind? USDO nägi ATL hinda summas 0.969341 USD . Milline on USDO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDO kauplemismaht on -- USD . Kas USDO sel aastal kõrgemale ka suundub? USDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDO hinna ennustust

OpenEden OpenDollar (USDO) Olulised valdkonna uudised