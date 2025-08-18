Rohkem infot OBX

OpenBlox logo

OpenBlox hind (OBX)

Loendis mitteolevad

1 OBX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
OpenBlox (OBX) reaalajas hinnagraafik
OpenBlox (OBX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02521963
$ 0.02521963$ 0.02521963

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.65%

-1.65%

OpenBlox (OBX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OBX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02521963 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OBX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OpenBlox (OBX) – turuteave

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

--
----

$ 18.01K
$ 18.01K$ 18.01K

3.54B
3.54B 3.54B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

OpenBlox praegune turukapitalisatsioon on $ 6.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OBX ringlev varu on 3.54B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.01K.

OpenBlox (OBX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OpenBlox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OpenBlox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OpenBlox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OpenBlox ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-2.94%
60 päeva$ 0-9.92%
90 päeva$ 0--

Mis on OpenBlox (OBX)

OpenBlox is an EVM-based NFT gaming and web3 platform with a focus and play-and-earn/move-and-earn, and IP branding. With OpenBlox NFTs holders gain access to a variety of games, and web3 lifestyle apps including a turn-based deck-builder card game which will be released later in 2022.

OpenBlox hinna ennustus (USD)

Kui palju on OpenBlox (OBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OpenBlox (OBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OpenBlox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OpenBlox hinna ennustust kohe!

OBX kohalike valuutade suhtes

OpenBlox (OBX) tokenoomika

OpenBlox (OBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OpenBlox (OBX) kohta

Kui palju on OpenBlox (OBX) tänapäeval väärt?
Reaalajas OBX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OBX/USD hind?
Praegune hind OBX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OpenBlox turukapitalisatsioon?
OBX turukapitalisatsioon on $ 6.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OBX ringlev varu?
OBX ringlev varu on 3.54B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBX (ATH) hind?
OBX saavutab ATH hinna summas 0.02521963 USD.
Mis oli kõigi aegade OBX madalaim (ATL) hind?
OBX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OBX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OBX kauplemismaht on -- USD.
Kas OBX sel aastal kõrgemale ka suundub?
OBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OBX hinna ennustust.
