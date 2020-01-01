OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) teave

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing.

Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.

Ametlik veebisait:
https://onopen.xyz/

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 5.16M
Koguvaru:
$ 22.93B
Ringlev varu:
$ 22.93B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 5.16M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00552837
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00022487
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate OPN tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

OPN tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate OPN tokeni tokenoomikat, avastage OPN tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.