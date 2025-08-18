Rohkem infot OPN

OPEN Ticketing Ecosystem hind (OPN)

Loendis mitteolevad

1 OPN/USD reaalajas hind:

$0.00023931
$0.00023931$0.00023931
-5.60%1D
USD
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) reaalajas hinnagraafik
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.44%

-5.63%

-8.25%

-8.25%

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) reaalajas hind on $0.00023929. Viimase 24 tunni jooksul OPN kaubeldud madalaim $ 0.00023819 ja kõrgeim $ 0.00025482 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00552837 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00006431.

Lüliajalise tootluse osas on OPN muutunud +0.44% viimase tunni jooksul, -5.63% 24 tunni vältel -8.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) – turuteave

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

--
----

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

22.93B
22.93B 22.93B

22,926,928,000.0
22,926,928,000.0 22,926,928,000.0

OPEN Ticketing Ecosystem praegune turukapitalisatsioon on $ 5.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPN ringlev varu on 22.93B, mille koguvaru on 22926928000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.51M.

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OPEN Ticketing Ecosystem ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OPEN Ticketing Ecosystem ja USD hinnamuutus $ +0.0000100263.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OPEN Ticketing Ecosystem ja USD hinnamuutus $ -0.0000839619.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OPEN Ticketing Ecosystem ja USD hinnamuutus $ -0.0003755368587692049.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.63%
30 päeva$ +0.0000100263+4.19%
60 päeva$ -0.0000839619-35.08%
90 päeva$ -0.0003755368587692049-61.08%

Mis on OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.

Üksuse OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) allikas

Ametlik veebisait

OPEN Ticketing Ecosystem hinna ennustus (USD)

Kui palju on OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OPEN Ticketing Ecosystem nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OPEN Ticketing Ecosystem hinna ennustust kohe!

OPN kohalike valuutade suhtes

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenoomika

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) kohta

Kui palju on OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tänapäeval väärt?
Reaalajas OPN hind USD on 0.00023929 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OPN/USD hind?
Praegune hind OPN/USD on $ 0.00023929. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OPEN Ticketing Ecosystem turukapitalisatsioon?
OPN turukapitalisatsioon on $ 5.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OPN ringlev varu?
OPN ringlev varu on 22.93B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPN (ATH) hind?
OPN saavutab ATH hinna summas 0.00552837 USD.
Mis oli kõigi aegade OPN madalaim (ATL) hind?
OPN nägi ATL hinda summas 0.00006431 USD.
Milline on OPN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OPN kauplemismaht on -- USD.
Kas OPN sel aastal kõrgemale ka suundub?
OPN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.