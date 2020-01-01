Open Dollar (OD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Open Dollar (OD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Open Dollar (OD) teave Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults. Ametlik veebisait: https://www.opendollar.com/ Valge raamat: https://www.opendollar.com/lite-paper Ostke OD kohe!

Open Dollar (OD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Open Dollar (OD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.36K $ 38.36K $ 38.36K Koguvaru: $ 23.89K $ 23.89K $ 23.89K Ringlev varu: $ 23.89K $ 23.89K $ 23.89K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.36K $ 38.36K $ 38.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Kõigi aegade madalaim: $ 0.878488 $ 0.878488 $ 0.878488 Praegune hind: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Lisateave Open Dollar (OD) hinna kohta

Open Dollar (OD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Open Dollar (OD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OD tokeni tokenoomikat, avastage OD tokeni reaalajas hinda!

OD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OD võiks suunduda? Meie OD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OD tokeni hinna ennustust kohe!

