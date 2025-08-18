Rohkem infot OD

Open Dollar hind (OD)

1 OD/USD reaalajas hind:

$1.6
$1.6
0.00%1D
Open Dollar (OD) reaalajas hinnagraafik
Open Dollar (OD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.6
$ 1.6
24 h madal
$ 1.6
$ 1.6
24 h kõrge

$ 1.6
$ 1.6

$ 1.6
$ 1.6

$ 1.61
$ 1.61

$ 0.878488
$ 0.878488

--

+0.01%

+1.22%

+1.22%

Open Dollar (OD) reaalajas hind on $1.6. Viimase 24 tunni jooksul OD kaubeldud madalaim $ 1.6 ja kõrgeim $ 1.6 näitab aktiivset turu volatiivsust. ODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.61 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.878488.

Lüliajalise tootluse osas on OD muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +1.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Open Dollar (OD) – turuteave

$ 38.18K
$ 38.18K

--
----

$ 38.18K
$ 38.18K

23.93K
23.93K

23,928.53318048537
23,928.53318048537

Open Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 38.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OD ringlev varu on 23.93K, mille koguvaru on 23928.53318048537. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.18K.

Open Dollar (OD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Open Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.00015959.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Open Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.8274009600.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Open Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.3771574400.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Open Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.4345854512603517.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015959+0.01%
30 päeva$ +0.8274009600+51.71%
60 päeva$ +0.3771574400+23.57%
90 päeva$ +0.4345854512603517+37.29%

Mis on Open Dollar (OD)

Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults.

Üksuse Open Dollar (OD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Open Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Open Dollar (OD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Open Dollar (OD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Open Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Open Dollar hinna ennustust kohe!

OD kohalike valuutade suhtes

Open Dollar (OD) tokenoomika

Open Dollar (OD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Open Dollar (OD) kohta

Kui palju on Open Dollar (OD) tänapäeval väärt?
Reaalajas OD hind USD on 1.6 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OD/USD hind?
Praegune hind OD/USD on $ 1.6. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Open Dollar turukapitalisatsioon?
OD turukapitalisatsioon on $ 38.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OD ringlev varu?
OD ringlev varu on 23.93K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OD (ATH) hind?
OD saavutab ATH hinna summas 1.61 USD.
Mis oli kõigi aegade OD madalaim (ATL) hind?
OD nägi ATL hinda summas 0.878488 USD.
Milline on OD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OD kauplemismaht on -- USD.
Kas OD sel aastal kõrgemale ka suundub?
OD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OD hinna ennustust.
Open Dollar (OD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

