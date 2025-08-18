Rohkem infot OPCAT

OPCAT Hinnainfo

OPCAT Ametlik veebisait

OPCAT Tokenoomika

OPCAT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OPCAT logo

OPCAT hind (OPCAT)

Loendis mitteolevad

1 OPCAT/USD reaalajas hind:

$0.182598
$0.182598$0.182598
+82.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
OPCAT (OPCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:42:31 (UTC+8)

OPCAT (OPCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.098512
$ 0.098512$ 0.098512
24 h madal
$ 0.205125
$ 0.205125$ 0.205125
24 h kõrge

$ 0.098512
$ 0.098512$ 0.098512

$ 0.205125
$ 0.205125$ 0.205125

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.052453
$ 0.052453$ 0.052453

+18.33%

+82.48%

+174.46%

+174.46%

OPCAT (OPCAT) reaalajas hind on $0.182598. Viimase 24 tunni jooksul OPCAT kaubeldud madalaim $ 0.098512 ja kõrgeim $ 0.205125 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.052453.

Lüliajalise tootluse osas on OPCAT muutunud +18.33% viimase tunni jooksul, +82.48% 24 tunni vältel +174.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OPCAT (OPCAT) – turuteave

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

--
----

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

OPCAT praegune turukapitalisatsioon on $ 3.83M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPCAT ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.83M.

OPCAT (OPCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OPCAT ja USD hinnamuutus $ +0.082533.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OPCAT ja USD hinnamuutus $ +0.2775001880.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OPCAT ja USD hinnamuutus $ +0.0332862641.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OPCAT ja USD hinnamuutus $ -0.053808417692735.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.082533+82.48%
30 päeva$ +0.2775001880+151.97%
60 päeva$ +0.0332862641+18.23%
90 päeva$ -0.053808417692735-22.76%

Mis on OPCAT (OPCAT)

We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OPCAT (OPCAT) allikas

Ametlik veebisait

OPCAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on OPCAT (OPCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OPCAT (OPCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OPCAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OPCAT hinna ennustust kohe!

OPCAT kohalike valuutade suhtes

OPCAT (OPCAT) tokenoomika

OPCAT (OPCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OPCAT (OPCAT) kohta

Kui palju on OPCAT (OPCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OPCAT hind USD on 0.182598 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OPCAT/USD hind?
Praegune hind OPCAT/USD on $ 0.182598. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OPCAT turukapitalisatsioon?
OPCAT turukapitalisatsioon on $ 3.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OPCAT ringlev varu?
OPCAT ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPCAT (ATH) hind?
OPCAT saavutab ATH hinna summas 1.5 USD.
Mis oli kõigi aegade OPCAT madalaim (ATL) hind?
OPCAT nägi ATL hinda summas 0.052453 USD.
Milline on OPCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OPCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas OPCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OPCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPCAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:42:31 (UTC+8)

OPCAT (OPCAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.