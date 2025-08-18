Mis on OPCAT (OPCAT)

We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OPCAT (OPCAT) allikas Ametlik veebisait

OPCAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on OPCAT (OPCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OPCAT (OPCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OPCAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OPCAT hinna ennustust kohe!

OPCAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

OPCAT (OPCAT) tokenoomika

OPCAT (OPCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OPCAT (OPCAT) kohta Kui palju on OPCAT (OPCAT) tänapäeval väärt? Reaalajas OPCAT hind USD on 0.182598 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OPCAT/USD hind? $ 0.182598 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OPCAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OPCAT turukapitalisatsioon? OPCAT turukapitalisatsioon on $ 3.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OPCAT ringlev varu? OPCAT ringlev varu on 21.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPCAT (ATH) hind? OPCAT saavutab ATH hinna summas 1.5 USD . Mis oli kõigi aegade OPCAT madalaim (ATL) hind? OPCAT nägi ATL hinda summas 0.052453 USD . Milline on OPCAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OPCAT kauplemismaht on -- USD . Kas OPCAT sel aastal kõrgemale ka suundub? OPCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPCAT hinna ennustust

OPCAT (OPCAT) Olulised valdkonna uudised