ooni logo

ooni hind (OONI)

Loendis mitteolevad

1 OONI/USD reaalajas hind:

--
----
-13.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ooni (OONI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:59:45 (UTC+8)

ooni (OONI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-13.19%

-27.52%

-27.52%

ooni (OONI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OONI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OONIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OONI muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -13.19% 24 tunni vältel -27.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ooni (OONI) – turuteave

$ 27.63K
$ 27.63K$ 27.63K

--
----

$ 28.21K
$ 28.21K$ 28.21K

979.17M
979.17M 979.17M

999,718,855.859324
999,718,855.859324 999,718,855.859324

ooni praegune turukapitalisatsioon on $ 27.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OONI ringlev varu on 979.17M, mille koguvaru on 999718855.859324. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.21K.

ooni (OONI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ooni ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ooni ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ooni ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ooni ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-13.19%
30 päeva$ 0-25.42%
60 päeva$ 0-45.69%
90 päeva$ 0--

Mis on ooni (OONI)

ooni is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, aimed at capturing and sharing internet culture through creative, humor-driven content. The project centers around creating and curating memes related to real-life events and crypto culture, blending storytelling and satire to engage users. Future plans include community participation through NFTs and digital collectibles, rewarding early supporters and fostering deeper interaction within the OONI ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ooni (OONI) allikas

Ametlik veebisait

ooni hinna ennustus (USD)

Kui palju on ooni (OONI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ooni (OONI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ooni nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ooni hinna ennustust kohe!

OONI kohalike valuutade suhtes

ooni (OONI) tokenoomika

ooni (OONI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OONI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ooni (OONI) kohta

Kui palju on ooni (OONI) tänapäeval väärt?
Reaalajas OONI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OONI/USD hind?
Praegune hind OONI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ooni turukapitalisatsioon?
OONI turukapitalisatsioon on $ 27.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OONI ringlev varu?
OONI ringlev varu on 979.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OONI (ATH) hind?
OONI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade OONI madalaim (ATL) hind?
OONI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OONI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OONI kauplemismaht on -- USD.
Kas OONI sel aastal kõrgemale ka suundub?
OONI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OONI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.