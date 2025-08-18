Rohkem infot OOGA

Ooga Booga hind (OOGA)

1 OOGA/USD reaalajas hind:

$0.149031
$0.149031
-0.70%1D
USD
Ooga Booga (OOGA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:03:31 (UTC+8)

Ooga Booga (OOGA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.144282
$ 0.144282
24 h madal
$ 0.161094
$ 0.161094
24 h kõrge

$ 0.144282
$ 0.144282

$ 0.161094
$ 0.161094

$ 0.336797
$ 0.336797

$ 0.02208362
$ 0.02208362

+0.13%

-0.73%

+120.21%

+120.21%

Ooga Booga (OOGA) reaalajas hind on $0.149031. Viimase 24 tunni jooksul OOGA kaubeldud madalaim $ 0.144282 ja kõrgeim $ 0.161094 näitab aktiivset turu volatiivsust. OOGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.336797 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02208362.

Lüliajalise tootluse osas on OOGA muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, -0.73% 24 tunni vältel +120.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ooga Booga (OOGA) – turuteave

$ 2.72M
$ 2.72M

--
--

$ 14.82M
$ 14.82M

18.27M
18.27M

99,421,904.69832622
99,421,904.69832622

Ooga Booga praegune turukapitalisatsioon on $ 2.72M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OOGA ringlev varu on 18.27M, mille koguvaru on 99421904.69832622. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.82M.

Ooga Booga (OOGA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ooga Booga ja USD hinnamuutus $ -0.0011066908516117.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ooga Booga ja USD hinnamuutus $ +0.5148315984.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ooga Booga ja USD hinnamuutus $ +0.2010859634.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ooga Booga ja USD hinnamuutus $ +0.0222094211518761.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0011066908516117-0.73%
30 päeva$ +0.5148315984+345.45%
60 päeva$ +0.2010859634+134.93%
90 päeva$ +0.0222094211518761+17.51%

Mis on Ooga Booga (OOGA)

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ooga Booga (OOGA) allikas

Ametlik veebisait

Ooga Booga hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ooga Booga (OOGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ooga Booga (OOGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ooga Booga nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ooga Booga hinna ennustust kohe!

OOGA kohalike valuutade suhtes

Ooga Booga (OOGA) tokenoomika

Ooga Booga (OOGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OOGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ooga Booga (OOGA) kohta

Kui palju on Ooga Booga (OOGA) tänapäeval väärt?
Reaalajas OOGA hind USD on 0.149031 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OOGA/USD hind?
Praegune hind OOGA/USD on $ 0.149031. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ooga Booga turukapitalisatsioon?
OOGA turukapitalisatsioon on $ 2.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OOGA ringlev varu?
OOGA ringlev varu on 18.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OOGA (ATH) hind?
OOGA saavutab ATH hinna summas 0.336797 USD.
Mis oli kõigi aegade OOGA madalaim (ATL) hind?
OOGA nägi ATL hinda summas 0.02208362 USD.
Milline on OOGA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OOGA kauplemismaht on -- USD.
Kas OOGA sel aastal kõrgemale ka suundub?
OOGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OOGA hinna ennustust.
