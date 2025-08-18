Mis on Ooga Booga (OOGA)

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

Ooga Booga (OOGA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ooga Booga (OOGA) kohta Kui palju on Ooga Booga (OOGA) tänapäeval väärt? Reaalajas OOGA hind USD on 0.149031 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OOGA/USD hind? $ 0.149031 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OOGA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ooga Booga turukapitalisatsioon? OOGA turukapitalisatsioon on $ 2.72M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OOGA ringlev varu? OOGA ringlev varu on 18.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OOGA (ATH) hind? OOGA saavutab ATH hinna summas 0.336797 USD . Mis oli kõigi aegade OOGA madalaim (ATL) hind? OOGA nägi ATL hinda summas 0.02208362 USD . Milline on OOGA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OOGA kauplemismaht on -- USD . Kas OOGA sel aastal kõrgemale ka suundub? OOGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OOGA hinna ennustust

