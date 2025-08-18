Mis on OnX Finance (ONX)

OnX Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on OnX Finance (ONX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OnX Finance (ONX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

ONX kohalike valuutade suhtes

OnX Finance (ONX) tokenoomika

OnX Finance (ONX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OnX Finance (ONX) kohta Kui palju on OnX Finance (ONX) tänapäeval väärt? Reaalajas ONX hind USD on 0.00973519 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ONX/USD hind? $ 0.00973519 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ONX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OnX Finance turukapitalisatsioon? ONX turukapitalisatsioon on $ 96.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONX ringlev varu? ONX ringlev varu on 9.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONX (ATH) hind? ONX saavutab ATH hinna summas 7.47 USD . Mis oli kõigi aegade ONX madalaim (ATL) hind? ONX nägi ATL hinda summas 0.00500839 USD . Milline on ONX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONX kauplemismaht on -- USD . Kas ONX sel aastal kõrgemale ka suundub? ONX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONX hinna ennustust

