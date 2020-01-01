Only Possible On Solana (OPOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Only Possible On Solana (OPOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Only Possible On Solana (OPOS) teave Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Ametlik veebisait: https://opos-sol.netlify.app/ Ostke OPOS kohe!

Only Possible On Solana (OPOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Only Possible On Solana (OPOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 189.28K $ 189.28K $ 189.28K Koguvaru: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K Ringlev varu: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 189.28K $ 189.28K $ 189.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.101511 $ 0.101511 $ 0.101511 Praegune hind: $ 0.244081 $ 0.244081 $ 0.244081 Lisateave Only Possible On Solana (OPOS) hinna kohta

Only Possible On Solana (OPOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Only Possible On Solana (OPOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OPOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OPOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OPOS tokeni tokenoomikat, avastage OPOS tokeni reaalajas hinda!

OPOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OPOS võiks suunduda? Meie OPOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OPOS tokeni hinna ennustust kohe!

