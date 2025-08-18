Only Possible On Solana (OPOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.24111 $ 0.24111 $ 0.24111 24 h madal $ 0.262121 $ 0.262121 $ 0.262121 24 h kõrge 24 h madal $ 0.24111$ 0.24111 $ 0.24111 24 h kõrge $ 0.262121$ 0.262121 $ 0.262121 Kõigi aegade kõrgeim $ 5.29$ 5.29 $ 5.29 Madalaim hind $ 0.101511$ 0.101511 $ 0.101511 Hinnamuutus (1 h) -1.07% Hinnamuutus (1 p) -5.83% Hinnamuutus (7 p) -6.07% Hinnamuutus (7 p) -6.07%

Only Possible On Solana (OPOS) reaalajas hind on $0.241123. Viimase 24 tunni jooksul OPOS kaubeldud madalaim $ 0.24111 ja kõrgeim $ 0.262121 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.101511.

Lüliajalise tootluse osas on OPOS muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -5.83% 24 tunni vältel -6.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Only Possible On Solana (OPOS) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 186.98K$ 186.98K $ 186.98K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 186.98K$ 186.98K $ 186.98K Ringlev varu 775.48K 775.48K 775.48K Koguvaru 775,480.0 775,480.0 775,480.0

Only Possible On Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 186.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPOS ringlev varu on 775.48K, mille koguvaru on 775480.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 186.98K.