ONINO (ONI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ONINO (ONI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

ONINO (ONI) teave ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications. Ametlik veebisait: https://www.onino.io/ Valge raamat: https://onino.io/whitepaper

ONINO (ONI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ONINO (ONI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 39.45M $ 39.45M $ 39.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.728541 $ 0.728541 $ 0.728541 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01652379 $ 0.01652379 $ 0.01652379 Praegune hind: $ 0.03650099 $ 0.03650099 $ 0.03650099 Lisateave ONINO (ONI) hinna kohta

ONINO (ONI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ONINO (ONI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONI tokeni tokenoomikat, avastage ONI tokeni reaalajas hinda!

ONI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ONI võiks suunduda? Meie ONI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ONI tokeni hinna ennustust kohe!

