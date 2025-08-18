Rohkem infot ONI

ONINO hind (ONI)

1 ONI/USD reaalajas hind:

$0.0360619
-2.30%1D
USD
ONINO (ONI) reaalajas hinnagraafik
ONINO (ONI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03595875
24 h madal
$ 0.03734092
24 h kõrge

$ 0.03595875
$ 0.03734092
$ 0.728541
$ 0.01652379
-0.70%

-2.33%

-2.32%

-2.32%

ONINO (ONI) reaalajas hind on $0.0360619. Viimase 24 tunni jooksul ONI kaubeldud madalaim $ 0.03595875 ja kõrgeim $ 0.03734092 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.728541 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01652379.

Lüliajalise tootluse osas on ONI muutunud -0.70% viimase tunni jooksul, -2.33% 24 tunni vältel -2.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ONINO (ONI) – turuteave

$ 1.42M
--
$ 3.61M
39.45M
99,999,998.97
ONINO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.42M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ONI ringlev varu on 39.45M, mille koguvaru on 99999998.97. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.61M.

ONINO (ONI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ONINO ja USD hinnamuutus $ -0.00086279345488516.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ONINO ja USD hinnamuutus $ -0.0049983524.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ONINO ja USD hinnamuutus $ -0.0014755555.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ONINO ja USD hinnamuutus $ -0.00408517592724492.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00086279345488516-2.33%
30 päeva$ -0.0049983524-13.86%
60 päeva$ -0.0014755555-4.09%
90 päeva$ -0.00408517592724492-10.17%

Mis on ONINO (ONI)

ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ONINO (ONI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ONINO hinna ennustus (USD)

Kui palju on ONINO (ONI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ONINO (ONI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ONINO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ONINO hinna ennustust kohe!

ONI kohalike valuutade suhtes

ONINO (ONI) tokenoomika

ONINO (ONI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ONINO (ONI) kohta

Kui palju on ONINO (ONI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONI hind USD on 0.0360619 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONI/USD hind?
Praegune hind ONI/USD on $ 0.0360619. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ONINO turukapitalisatsioon?
ONI turukapitalisatsioon on $ 1.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONI ringlev varu?
ONI ringlev varu on 39.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONI (ATH) hind?
ONI saavutab ATH hinna summas 0.728541 USD.
Mis oli kõigi aegade ONI madalaim (ATL) hind?
ONI nägi ATL hinda summas 0.01652379 USD.
Milline on ONI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONI kauplemismaht on -- USD.
Kas ONI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONI hinna ennustust.
