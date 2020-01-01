Onigiri Kitty (OKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Onigiri Kitty (OKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Onigiri Kitty (OKY) teave Hold to earn $ADA and The newest memecoin on the block. Ametlik veebisait: https://onigirikitty.org/ Ostke OKY kohe!

Onigiri Kitty (OKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Onigiri Kitty (OKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 335.52K $ 335.52K $ 335.52K Koguvaru: $ 106.93M $ 106.93M $ 106.93M Ringlev varu: $ 106.93M $ 106.93M $ 106.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 335.52K $ 335.52K $ 335.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01614783 $ 0.01614783 $ 0.01614783 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00230169 $ 0.00230169 $ 0.00230169 Praegune hind: $ 0.00313782 $ 0.00313782 $ 0.00313782 Lisateave Onigiri Kitty (OKY) hinna kohta

Onigiri Kitty (OKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Onigiri Kitty (OKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OKY tokeni tokenoomikat, avastage OKY tokeni reaalajas hinda!

OKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OKY võiks suunduda? Meie OKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OKY tokeni hinna ennustust kohe!

