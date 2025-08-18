Rohkem infot OKY

Onigiri Kitty logo

Onigiri Kitty hind (OKY)

Loendis mitteolevad

1 OKY/USD reaalajas hind:

$0.00319649
$0.00319649$0.00319649
-0.20%1D
mexc
USD
Onigiri Kitty (OKY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:14:23 (UTC+8)

Onigiri Kitty (OKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00317015
$ 0.00317015$ 0.00317015
24 h madal
$ 0.00320963
$ 0.00320963$ 0.00320963
24 h kõrge

$ 0.00317015
$ 0.00317015$ 0.00317015

$ 0.00320963
$ 0.00320963$ 0.00320963

$ 0.01614783
$ 0.01614783$ 0.01614783

$ 0.00230169
$ 0.00230169$ 0.00230169

--

-0.21%

+3.69%

+3.69%

Onigiri Kitty (OKY) reaalajas hind on $0.00319649. Viimase 24 tunni jooksul OKY kaubeldud madalaim $ 0.00317015 ja kõrgeim $ 0.00320963 näitab aktiivset turu volatiivsust. OKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01614783 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00230169.

Lüliajalise tootluse osas on OKY muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +3.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Onigiri Kitty (OKY) – turuteave

$ 341.84K
$ 341.84K$ 341.84K

--
----

$ 341.84K
$ 341.84K$ 341.84K

106.94M
106.94M 106.94M

106,942,906.32212554
106,942,906.32212554 106,942,906.32212554

Onigiri Kitty praegune turukapitalisatsioon on $ 341.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OKY ringlev varu on 106.94M, mille koguvaru on 106942906.32212554. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 341.84K.

Onigiri Kitty (OKY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Onigiri Kitty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Onigiri Kitty ja USD hinnamuutus $ +0.0008388344.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Onigiri Kitty ja USD hinnamuutus $ +0.0008240743.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Onigiri Kitty ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.21%
30 päeva$ +0.0008388344+26.24%
60 päeva$ +0.0008240743+25.78%
90 päeva$ 0--

Mis on Onigiri Kitty (OKY)

Hold to earn $ADA and The newest memecoin on the block.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Onigiri Kitty (OKY) allikas

Ametlik veebisait

Onigiri Kitty hinna ennustus (USD)

Kui palju on Onigiri Kitty (OKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Onigiri Kitty (OKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Onigiri Kitty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Onigiri Kitty hinna ennustust kohe!

OKY kohalike valuutade suhtes

Onigiri Kitty (OKY) tokenoomika

Onigiri Kitty (OKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Onigiri Kitty (OKY) kohta

Kui palju on Onigiri Kitty (OKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas OKY hind USD on 0.00319649 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OKY/USD hind?
Praegune hind OKY/USD on $ 0.00319649. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Onigiri Kitty turukapitalisatsioon?
OKY turukapitalisatsioon on $ 341.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OKY ringlev varu?
OKY ringlev varu on 106.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OKY (ATH) hind?
OKY saavutab ATH hinna summas 0.01614783 USD.
Mis oli kõigi aegade OKY madalaim (ATL) hind?
OKY nägi ATL hinda summas 0.00230169 USD.
Milline on OKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OKY kauplemismaht on -- USD.
Kas OKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
OKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OKY hinna ennustust.
Onigiri Kitty (OKY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.