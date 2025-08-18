Mis on Onigiri (ONI)

Kabosu and Neiro's brother , There was only 3 cats OnigiriCat was the last piece $ONI Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, OnigiriCat aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Onigiri (ONI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Onigiri (ONI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Onigiri nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Onigiri (ONI) tokenoomika

Onigiri (ONI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Onigiri (ONI) kohta Kui palju on Onigiri (ONI) tänapäeval väärt? Reaalajas ONI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ONI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ONI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Onigiri turukapitalisatsioon? ONI turukapitalisatsioon on $ 120.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONI ringlev varu? ONI ringlev varu on 413.59B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONI (ATH) hind? ONI saavutab ATH hinna summas 0.00003524 USD . Mis oli kõigi aegade ONI madalaim (ATL) hind? ONI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ONI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONI kauplemismaht on -- USD . Kas ONI sel aastal kõrgemale ka suundub? ONI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONI hinna ennustust

