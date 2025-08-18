Rohkem infot ONI

Onigiri logo

Onigiri hind (ONI)

Loendis mitteolevad

1 ONI/USD reaalajas hind:

--
----
-3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Onigiri (ONI) reaalajas hinnagraafik
Onigiri (ONI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00003524
$ 0.00003524$ 0.00003524

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.95%

+2.46%

+2.46%

Onigiri (ONI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ONI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00003524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ONI muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.95% 24 tunni vältel +2.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Onigiri (ONI) – turuteave

$ 120.32K
$ 120.32K$ 120.32K

--
----

$ 122.38K
$ 122.38K$ 122.38K

413.59B
413.59B 413.59B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Onigiri praegune turukapitalisatsioon on $ 120.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ONI ringlev varu on 413.59B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 122.38K.

Onigiri (ONI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Onigiri ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Onigiri ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Onigiri ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Onigiri ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.95%
30 päeva$ 0-11.34%
60 päeva$ 0+57.98%
90 päeva$ 0--

Mis on Onigiri (ONI)

Kabosu and Neiro's brother , There was only 3 cats OnigiriCat was the last piece $ONI Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, OnigiriCat aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Onigiri (ONI) allikas

Ametlik veebisait

Onigiri hinna ennustus (USD)

Kui palju on Onigiri (ONI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Onigiri (ONI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Onigiri nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Onigiri hinna ennustust kohe!

ONI kohalike valuutade suhtes

Onigiri (ONI) tokenoomika

Onigiri (ONI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Onigiri (ONI) kohta

Kui palju on Onigiri (ONI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONI/USD hind?
Praegune hind ONI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Onigiri turukapitalisatsioon?
ONI turukapitalisatsioon on $ 120.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONI ringlev varu?
ONI ringlev varu on 413.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONI (ATH) hind?
ONI saavutab ATH hinna summas 0.00003524 USD.
Mis oli kõigi aegade ONI madalaim (ATL) hind?
ONI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ONI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONI kauplemismaht on -- USD.
Kas ONI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONI hinna ennustust.
