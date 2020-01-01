Onigchi (ONIGCHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Onigchi (ONIGCHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Onigchi (ONIGCHI) teave Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won't stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter Ametlik veebisait: https://www.onigchi.com/

Onigchi (ONIGCHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Onigchi (ONIGCHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.16K $ 9.16K $ 9.16K Koguvaru: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ringlev varu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.16K $ 9.16K $ 9.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00153562 $ 0.00153562 $ 0.00153562 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Onigchi (ONIGCHI) hinna kohta

Onigchi (ONIGCHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Onigchi (ONIGCHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONIGCHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONIGCHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONIGCHI tokeni tokenoomikat, avastage ONIGCHI tokeni reaalajas hinda!

ONIGCHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ONIGCHI võiks suunduda? Meie ONIGCHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

