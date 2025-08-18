Rohkem infot ONIGCHI

Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 23:14:45 (UTC+8)

Onigchi (ONIGCHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153562
$ 0.00153562$ 0.00153562

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.56%

+6.56%

Onigchi (ONIGCHI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ONIGCHI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONIGCHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00153562 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ONIGCHI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Onigchi (ONIGCHI) – turuteave

$ 9.16K
$ 9.16K$ 9.16K

--
----

$ 9.16K
$ 9.16K$ 9.16K

999.61M
999.61M 999.61M

999,613,873.968496
999,613,873.968496 999,613,873.968496

Onigchi praegune turukapitalisatsioon on $ 9.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ONIGCHI ringlev varu on 999.61M, mille koguvaru on 999613873.968496. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.16K.

Onigchi (ONIGCHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Onigchi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Onigchi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Onigchi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Onigchi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+11.75%
60 päeva$ 0+22.26%
90 päeva$ 0--

Mis on Onigchi (ONIGCHI)

Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Onigchi (ONIGCHI) allikas

Ametlik veebisait

Onigchi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Onigchi (ONIGCHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Onigchi (ONIGCHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Onigchi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Onigchi hinna ennustust kohe!

ONIGCHI kohalike valuutade suhtes

Onigchi (ONIGCHI) tokenoomika

Onigchi (ONIGCHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONIGCHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Onigchi (ONIGCHI) kohta

Kui palju on Onigchi (ONIGCHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONIGCHI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONIGCHI/USD hind?
Praegune hind ONIGCHI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Onigchi turukapitalisatsioon?
ONIGCHI turukapitalisatsioon on $ 9.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONIGCHI ringlev varu?
ONIGCHI ringlev varu on 999.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONIGCHI (ATH) hind?
ONIGCHI saavutab ATH hinna summas 0.00153562 USD.
Mis oli kõigi aegade ONIGCHI madalaim (ATL) hind?
ONIGCHI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ONIGCHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONIGCHI kauplemismaht on -- USD.
Kas ONIGCHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONIGCHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONIGCHI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 23:14:45 (UTC+8)

Onigchi (ONIGCHI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.