Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter

Onigchi (ONIGCHI) tokenoomika

Onigchi (ONIGCHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONIGCHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Onigchi (ONIGCHI) kohta Kui palju on Onigchi (ONIGCHI) tänapäeval väärt? Reaalajas ONIGCHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ONIGCHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ONIGCHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Onigchi turukapitalisatsioon? ONIGCHI turukapitalisatsioon on $ 9.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONIGCHI ringlev varu? ONIGCHI ringlev varu on 999.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONIGCHI (ATH) hind? ONIGCHI saavutab ATH hinna summas 0.00153562 USD . Mis oli kõigi aegade ONIGCHI madalaim (ATL) hind? ONIGCHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ONIGCHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONIGCHI kauplemismaht on -- USD . Kas ONIGCHI sel aastal kõrgemale ka suundub? ONIGCHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONIGCHI hinna ennustust

