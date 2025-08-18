Rohkem infot MUG

MUG Hinnainfo

MUG Ametlik veebisait

MUG Tokenoomika

MUG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OneMug logo

OneMug hind (MUG)

Loendis mitteolevad

1 MUG/USD reaalajas hind:

$0.00020757
$0.00020757$0.00020757
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
OneMug (MUG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:28:00 (UTC+8)

OneMug (MUG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00313387
$ 0.00313387$ 0.00313387

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

OneMug (MUG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MUG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00313387 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MUG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OneMug (MUG) – turuteave

$ 207.57K
$ 207.57K$ 207.57K

--
----

$ 207.57K
$ 207.57K$ 207.57K

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,229.5625542
999,994,229.5625542 999,994,229.5625542

OneMug praegune turukapitalisatsioon on $ 207.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MUG ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999994229.5625542. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 207.57K.

OneMug (MUG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OneMug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OneMug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OneMug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OneMug ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-3.69%
60 päeva$ 0+15.77%
90 päeva$ 0--

Mis on OneMug (MUG)

MUG is a memeable RWA token on Solana. MUG can be swapped for Member ID's on swap.onemug.com and staked on stake.onemug.com which makes it so the owners of the Member ID's can sell OneMug Coffee on https://onemug.com/ with the number of their Member ID NFT as their referral code and make most all the profit from the sale. This revolutionizes the way brands will be built with a new model we call community over corporations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OneMug (MUG) allikas

Ametlik veebisait

OneMug hinna ennustus (USD)

Kui palju on OneMug (MUG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OneMug (MUG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OneMug nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OneMug hinna ennustust kohe!

MUG kohalike valuutade suhtes

OneMug (MUG) tokenoomika

OneMug (MUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OneMug (MUG) kohta

Kui palju on OneMug (MUG) tänapäeval väärt?
Reaalajas MUG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MUG/USD hind?
Praegune hind MUG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OneMug turukapitalisatsioon?
MUG turukapitalisatsioon on $ 207.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MUG ringlev varu?
MUG ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUG (ATH) hind?
MUG saavutab ATH hinna summas 0.00313387 USD.
Mis oli kõigi aegade MUG madalaim (ATL) hind?
MUG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MUG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MUG kauplemismaht on -- USD.
Kas MUG sel aastal kõrgemale ka suundub?
MUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:28:00 (UTC+8)

OneMug (MUG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.