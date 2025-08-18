Mis on OneMug (MUG)

MUG is a memeable RWA token on Solana. MUG can be swapped for Member ID's on swap.onemug.com and staked on stake.onemug.com which makes it so the owners of the Member ID's can sell OneMug Coffee on https://onemug.com/ with the number of their Member ID NFT as their referral code and make most all the profit from the sale. This revolutionizes the way brands will be built with a new model we call community over corporations.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OneMug (MUG) kohta Kui palju on OneMug (MUG) tänapäeval väärt? Reaalajas MUG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MUG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MUG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OneMug turukapitalisatsioon? MUG turukapitalisatsioon on $ 207.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MUG ringlev varu? MUG ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUG (ATH) hind? MUG saavutab ATH hinna summas 0.00313387 USD . Mis oli kõigi aegade MUG madalaim (ATL) hind? MUG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MUG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MUG kauplemismaht on -- USD . Kas MUG sel aastal kõrgemale ka suundub? MUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUG hinna ennustust

