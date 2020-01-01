One World Chain (OWCT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi One World Chain (OWCT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

One World Chain (OWCT) teave One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT. Ametlik veebisait: https://oneworldchain.org/ Valge raamat: https://docs.oneworldchain.org/ Ostke OWCT kohe!

One World Chain (OWCT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage One World Chain (OWCT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.11K $ 45.11K $ 45.11K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 45.11K $ 45.11K $ 45.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00381587 $ 0.00381587 $ 0.00381587 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00214784 $ 0.00214784 $ 0.00214784 Lisateave One World Chain (OWCT) hinna kohta

One World Chain (OWCT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud One World Chain (OWCT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OWCT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OWCT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OWCT tokeni tokenoomikat, avastage OWCT tokeni reaalajas hinda!

