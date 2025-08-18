Mis on One World Chain (OWCT)

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

Üksuse One World Chain (OWCT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

One World Chain (OWCT) tokenoomika

One World Chain (OWCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OWCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse One World Chain (OWCT) kohta Kui palju on One World Chain (OWCT) tänapäeval väärt? Reaalajas OWCT hind USD on 0.00216749 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OWCT/USD hind? $ 0.00216749 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OWCT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on One World Chain turukapitalisatsioon? OWCT turukapitalisatsioon on $ 45.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OWCT ringlev varu? OWCT ringlev varu on 21.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OWCT (ATH) hind? OWCT saavutab ATH hinna summas 0.00381587 USD . Mis oli kõigi aegade OWCT madalaim (ATL) hind? OWCT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OWCT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OWCT kauplemismaht on -- USD . Kas OWCT sel aastal kõrgemale ka suundub? OWCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OWCT hinna ennustust

