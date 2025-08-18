Rohkem infot OWCT

One World Chain hind (OWCT)

1 OWCT/USD reaalajas hind:

$0.00216749
+2.80%1D
USD
One World Chain (OWCT) reaalajas hinnagraafik
One World Chain (OWCT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00206191
24 h madal
$ 0.00215919
24 h kõrge

$ 0.00206191
$ 0.00215919
$ 0.00381587
$ 0
+2.57%

+2.86%

+69.87%

+69.87%

One World Chain (OWCT) reaalajas hind on $0.00216749. Viimase 24 tunni jooksul OWCT kaubeldud madalaim $ 0.00206191 ja kõrgeim $ 0.00215919 näitab aktiivset turu volatiivsust. OWCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00381587 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OWCT muutunud +2.57% viimase tunni jooksul, +2.86% 24 tunni vältel +69.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

One World Chain (OWCT) – turuteave

$ 45.52K
--
$ 45.52K
21.00M
21,000,000.0
One World Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 45.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OWCT ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.52K.

One World Chain (OWCT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse One World Chain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse One World Chain ja USD hinnamuutus $ +0.0003025850.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse One World Chain ja USD hinnamuutus $ +0.0006891952.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse One World Chain ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.86%
30 päeva$ +0.0003025850+13.96%
60 päeva$ +0.0006891952+31.80%
90 päeva$ 0--

Mis on One World Chain (OWCT)

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

Üksuse One World Chain (OWCT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

One World Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on One World Chain (OWCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie One World Chain (OWCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida One World Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake One World Chain hinna ennustust kohe!

OWCT kohalike valuutade suhtes

One World Chain (OWCT) tokenoomika

One World Chain (OWCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OWCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse One World Chain (OWCT) kohta

Kui palju on One World Chain (OWCT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OWCT hind USD on 0.00216749 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OWCT/USD hind?
Praegune hind OWCT/USD on $ 0.00216749. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on One World Chain turukapitalisatsioon?
OWCT turukapitalisatsioon on $ 45.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OWCT ringlev varu?
OWCT ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OWCT (ATH) hind?
OWCT saavutab ATH hinna summas 0.00381587 USD.
Mis oli kõigi aegade OWCT madalaim (ATL) hind?
OWCT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OWCT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OWCT kauplemismaht on -- USD.
Kas OWCT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OWCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OWCT hinna ennustust.
