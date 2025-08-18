Rohkem infot PUNCH

ONE PUNCH CAT logo

ONE PUNCH CAT hind (PUNCH)

Loendis mitteolevad

1 PUNCH/USD reaalajas hind:

--
----
-5.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ONE PUNCH CAT (PUNCH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:17:28 (UTC+8)

ONE PUNCH CAT (PUNCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00361979
$ 0.00361979$ 0.00361979

$ 0
$ 0$ 0

+1.11%

-5.43%

+4.97%

+4.97%

ONE PUNCH CAT (PUNCH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PUNCH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUNCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00361979 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PUNCH muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, -5.43% 24 tunni vältel +4.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) – turuteave

$ 29.67K
$ 29.67K$ 29.67K

--
----

$ 29.67K
$ 29.67K$ 29.67K

936.70M
936.70M 936.70M

936,704,438.81224
936,704,438.81224 936,704,438.81224

ONE PUNCH CAT praegune turukapitalisatsioon on $ 29.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUNCH ringlev varu on 936.70M, mille koguvaru on 936704438.81224. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.67K.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ONE PUNCH CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ONE PUNCH CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ONE PUNCH CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ONE PUNCH CAT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.43%
30 päeva$ 0-0.25%
60 päeva$ 0+5.18%
90 päeva$ 0--

Mis on ONE PUNCH CAT (PUNCH)

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ONE PUNCH CAT (PUNCH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ONE PUNCH CAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on ONE PUNCH CAT (PUNCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ONE PUNCH CAT (PUNCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ONE PUNCH CAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ONE PUNCH CAT hinna ennustust kohe!

PUNCH kohalike valuutade suhtes

ONE PUNCH CAT (PUNCH) tokenoomika

ONE PUNCH CAT (PUNCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUNCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ONE PUNCH CAT (PUNCH) kohta

Kui palju on ONE PUNCH CAT (PUNCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUNCH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUNCH/USD hind?
Praegune hind PUNCH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ONE PUNCH CAT turukapitalisatsioon?
PUNCH turukapitalisatsioon on $ 29.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUNCH ringlev varu?
PUNCH ringlev varu on 936.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUNCH (ATH) hind?
PUNCH saavutab ATH hinna summas 0.00361979 USD.
Mis oli kõigi aegade PUNCH madalaim (ATL) hind?
PUNCH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PUNCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUNCH kauplemismaht on -- USD.
Kas PUNCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUNCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUNCH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:17:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.