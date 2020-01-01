One Cash (ONC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi One Cash (ONC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

One Cash (ONC) teave The most daring and innovative experimental project for the Basis protocol Ametlik veebisait: https://onecash.finance/

One Cash (ONC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage One Cash (ONC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 81.74K $ 81.74K $ 81.74K Koguvaru: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Ringlev varu: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 81.74K $ 81.74K $ 81.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,634.01 $ 1,634.01 $ 1,634.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03781224 $ 0.03781224 $ 0.03781224 Praegune hind: $ 0.053355 $ 0.053355 $ 0.053355 Lisateave One Cash (ONC) hinna kohta

One Cash (ONC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud One Cash (ONC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONC tokeni tokenoomikat, avastage ONC tokeni reaalajas hinda!

