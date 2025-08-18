Rohkem infot ONC

One Cash hind (ONC)

1 ONC/USD reaalajas hind:

$0.055077
-1.10%1D
One Cash (ONC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:47:25 (UTC+8)

One Cash (ONC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.055056
24 h madal
$ 0.055712
24 h kõrge

$ 0.055056
$ 0.055712
$ 1,634.01
$ 0.03781224
-0.02%

-1.11%

-1.13%

-1.13%

One Cash (ONC) reaalajas hind on $0.055077. Viimase 24 tunni jooksul ONC kaubeldud madalaim $ 0.055056 ja kõrgeim $ 0.055712 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,634.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03781224.

Lüliajalise tootluse osas on ONC muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -1.11% 24 tunni vältel -1.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

One Cash (ONC) – turuteave

$ 84.40K
--
$ 84.40K
1.53M
1,531,947.149491639
One Cash praegune turukapitalisatsioon on $ 84.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ONC ringlev varu on 1.53M, mille koguvaru on 1531947.149491639. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.40K.

One Cash (ONC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse One Cash ja USD hinnamuutus $ -0.00062370094875092.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse One Cash ja USD hinnamuutus $ -0.0017987982.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse One Cash ja USD hinnamuutus $ -0.0095812004.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse One Cash ja USD hinnamuutus $ +0.011860009455552266.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00062370094875092-1.11%
30 päeva$ -0.0017987982-3.26%
60 päeva$ -0.0095812004-17.39%
90 päeva$ +0.011860009455552266+27.44%

Mis on One Cash (ONC)

The most daring and innovative experimental project for the Basis protocol

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse One Cash (ONC) allikas

Ametlik veebisait

One Cash hinna ennustus (USD)

Kui palju on One Cash (ONC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie One Cash (ONC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida One Cash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake One Cash hinna ennustust kohe!

ONC kohalike valuutade suhtes

One Cash (ONC) tokenoomika

One Cash (ONC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse One Cash (ONC) kohta

Kui palju on One Cash (ONC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONC hind USD on 0.055077 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONC/USD hind?
Praegune hind ONC/USD on $ 0.055077. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on One Cash turukapitalisatsioon?
ONC turukapitalisatsioon on $ 84.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONC ringlev varu?
ONC ringlev varu on 1.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONC (ATH) hind?
ONC saavutab ATH hinna summas 1,634.01 USD.
Mis oli kõigi aegade ONC madalaim (ATL) hind?
ONC nägi ATL hinda summas 0.03781224 USD.
Milline on ONC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONC kauplemismaht on -- USD.
Kas ONC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.