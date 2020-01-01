ondaxbt (ONDA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ondaxbt (ONDA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ondaxbt (ONDA) teave Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities. Ametlik veebisait: https://ondaxbt.xyz/ Ostke ONDA kohe!

ondaxbt (ONDA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ondaxbt (ONDA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.48K $ 38.48K $ 38.48K Koguvaru: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Ringlev varu: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.48K $ 38.48K $ 38.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00405314 $ 0.00405314 $ 0.00405314 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ondaxbt (ONDA) hinna kohta

ondaxbt (ONDA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ondaxbt (ONDA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONDA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONDA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONDA tokeni tokenoomikat, avastage ONDA tokeni reaalajas hinda!

ONDA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ONDA võiks suunduda? Meie ONDA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ONDA tokeni hinna ennustust kohe!

