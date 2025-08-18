Mis on ondaxbt (ONDA)

Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities.

ondaxbt (ONDA) tokenoomika

ondaxbt (ONDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ondaxbt (ONDA) kohta Kui palju on ondaxbt (ONDA) tänapäeval väärt? Reaalajas ONDA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ONDA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ONDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ondaxbt turukapitalisatsioon? ONDA turukapitalisatsioon on $ 39.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONDA ringlev varu? ONDA ringlev varu on 999.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONDA (ATH) hind? ONDA saavutab ATH hinna summas 0.00405314 USD . Mis oli kõigi aegade ONDA madalaim (ATL) hind? ONDA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ONDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONDA kauplemismaht on -- USD . Kas ONDA sel aastal kõrgemale ka suundub? ONDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONDA hinna ennustust

