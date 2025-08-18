Rohkem infot ONDA

ondaxbt logo

ondaxbt hind (ONDA)

Loendis mitteolevad

1 ONDA/USD reaalajas hind:

--
----
+0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ondaxbt (ONDA) reaalajas hinnagraafik
ondaxbt (ONDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00405314
$ 0.00405314$ 0.00405314

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.81%

+8.46%

+8.46%

ondaxbt (ONDA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ONDA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00405314 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ONDA muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.81% 24 tunni vältel +8.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ondaxbt (ONDA) – turuteave

$ 39.59K
$ 39.59K$ 39.59K

--
----

$ 39.59K
$ 39.59K$ 39.59K

999.09M
999.09M 999.09M

999,088,022.340198
999,088,022.340198 999,088,022.340198

ondaxbt praegune turukapitalisatsioon on $ 39.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ONDA ringlev varu on 999.09M, mille koguvaru on 999088022.340198. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.59K.

ondaxbt (ONDA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ondaxbt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ondaxbt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ondaxbt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ondaxbt ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.81%
30 päeva$ 0+5.01%
60 päeva$ 0+22.71%
90 päeva$ 0--

Mis on ondaxbt (ONDA)

Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ondaxbt (ONDA) allikas

Ametlik veebisait

ondaxbt hinna ennustus (USD)

Kui palju on ondaxbt (ONDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ondaxbt (ONDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ondaxbt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ondaxbt hinna ennustust kohe!

ONDA kohalike valuutade suhtes

ondaxbt (ONDA) tokenoomika

ondaxbt (ONDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ondaxbt (ONDA) kohta

Kui palju on ondaxbt (ONDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONDA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONDA/USD hind?
Praegune hind ONDA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ondaxbt turukapitalisatsioon?
ONDA turukapitalisatsioon on $ 39.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONDA ringlev varu?
ONDA ringlev varu on 999.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONDA (ATH) hind?
ONDA saavutab ATH hinna summas 0.00405314 USD.
Mis oli kõigi aegade ONDA madalaim (ATL) hind?
ONDA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ONDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONDA kauplemismaht on -- USD.
Kas ONDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONDA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.