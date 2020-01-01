Oncology Network (ONC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Oncology Network (ONC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Oncology Network (ONC) teave Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. Ametlik veebisait: https://oncologynetwork.org/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing Ostke ONC kohe!

Oncology Network (ONC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Oncology Network (ONC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 142.71K $ 142.71K $ 142.71K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 696.09M $ 696.09M $ 696.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 205.01K $ 205.01K $ 205.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02182385 $ 0.02182385 $ 0.02182385 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00020501 $ 0.00020501 $ 0.00020501 Lisateave Oncology Network (ONC) hinna kohta

Oncology Network (ONC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Oncology Network (ONC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONC tokeni tokenoomikat, avastage ONC tokeni reaalajas hinda!

ONC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ONC võiks suunduda? Meie ONC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ONC tokeni hinna ennustust kohe!

