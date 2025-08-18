Mis on Oncology Network (ONC)

Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before.

Üksuse Oncology Network (ONC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Oncology Network (ONC) tokenoomika

Oncology Network (ONC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oncology Network (ONC) kohta Kui palju on Oncology Network (ONC) tänapäeval väärt? Reaalajas ONC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ONC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ONC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Oncology Network turukapitalisatsioon? ONC turukapitalisatsioon on $ 141.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONC ringlev varu? ONC ringlev varu on 696.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONC (ATH) hind? ONC saavutab ATH hinna summas 0.02182385 USD . Mis oli kõigi aegade ONC madalaim (ATL) hind? ONC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ONC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONC kauplemismaht on -- USD . Kas ONC sel aastal kõrgemale ka suundub? ONC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONC hinna ennustust

