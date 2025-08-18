Rohkem infot ONC

Oncology Network hind (ONC)

Loendis mitteolevad

1 ONC/USD reaalajas hind:

$0.00020336
$0.00020336$0.00020336
-0.10%1D
USD
Oncology Network (ONC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:27:35 (UTC+8)

Oncology Network (ONC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02182385
$ 0.02182385$ 0.02182385

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.16%

+1.96%

+1.96%

Oncology Network (ONC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ONC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02182385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ONC muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel +1.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oncology Network (ONC) – turuteave

$ 141.56K
$ 141.56K$ 141.56K

--
----

$ 203.36K
$ 203.36K$ 203.36K

696.09M
696.09M 696.09M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Oncology Network praegune turukapitalisatsioon on $ 141.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ONC ringlev varu on 696.09M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 203.36K.

Oncology Network (ONC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Oncology Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Oncology Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Oncology Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Oncology Network ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.16%
30 päeva$ 0+13.74%
60 päeva$ 0-36.95%
90 päeva$ 0--

Mis on Oncology Network (ONC)

Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Oncology Network (ONC) allikas

Ametlik veebisait

Oncology Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oncology Network (ONC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oncology Network (ONC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oncology Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oncology Network hinna ennustust kohe!

ONC kohalike valuutade suhtes

Oncology Network (ONC) tokenoomika

Oncology Network (ONC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oncology Network (ONC) kohta

Kui palju on Oncology Network (ONC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONC/USD hind?
Praegune hind ONC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oncology Network turukapitalisatsioon?
ONC turukapitalisatsioon on $ 141.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONC ringlev varu?
ONC ringlev varu on 696.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONC (ATH) hind?
ONC saavutab ATH hinna summas 0.02182385 USD.
Mis oli kõigi aegade ONC madalaim (ATL) hind?
ONC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ONC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONC kauplemismaht on -- USD.
Kas ONC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:27:35 (UTC+8)

