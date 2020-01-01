OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OnChain Pepe 404 (OCP404) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OnChain Pepe 404 (OCP404) teave 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88. Ametlik veebisait: https://onchainpepe.xyz Ostke OCP404 kohe!

OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OnChain Pepe 404 (OCP404) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.86K $ 55.86K $ 55.86K Koguvaru: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 Ringlev varu: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.86K $ 55.86K $ 55.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,094.39 $ 5,094.39 $ 5,094.39 Kõigi aegade madalaim: $ 332.33 $ 332.33 $ 332.33 Praegune hind: $ 634.76 $ 634.76 $ 634.76 Lisateave OnChain Pepe 404 (OCP404) hinna kohta

OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCP404 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCP404 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCP404 tokeni tokenoomikat, avastage OCP404 tokeni reaalajas hinda!

OCP404 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OCP404 võiks suunduda? Meie OCP404 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OCP404 tokeni hinna ennustust kohe!

