OnChain Pepe 404 hind (OCP404)
+0.35%
+0.35%
OnChain Pepe 404 (OCP404) reaalajas hind on $634.76. Viimase 24 tunni jooksul OCP404 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCP404kõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,094.39 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 332.33.
Lüliajalise tootluse osas on OCP404 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OnChain Pepe 404 praegune turukapitalisatsioon on $ 55.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OCP404 ringlev varu on 88.00, mille koguvaru on 88.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.86K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse OnChain Pepe 404 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OnChain Pepe 404 ja USD hinnamuutus $ +118.8831847840.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OnChain Pepe 404 ja USD hinnamuutus $ +223.3138999840.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OnChain Pepe 404 ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +118.8831847840
|+18.73%
|60 päeva
|$ +223.3138999840
|+35.18%
|90 päeva
|$ 0
|--
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCP404 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.