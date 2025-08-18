Mis on OnChain Pepe 404 (OCP404)

88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.

Üksuse OnChain Pepe 404 (OCP404) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OnChain Pepe 404 (OCP404) kohta Kui palju on OnChain Pepe 404 (OCP404) tänapäeval väärt? Reaalajas OCP404 hind USD on 634.76 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OCP404/USD hind? $ 634.76 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OCP404/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OnChain Pepe 404 turukapitalisatsioon? OCP404 turukapitalisatsioon on $ 55.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OCP404 ringlev varu? OCP404 ringlev varu on 88.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCP404 (ATH) hind? OCP404 saavutab ATH hinna summas 5,094.39 USD . Mis oli kõigi aegade OCP404 madalaim (ATL) hind? OCP404 nägi ATL hinda summas 332.33 USD . Milline on OCP404 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OCP404 kauplemismaht on -- USD . Kas OCP404 sel aastal kõrgemale ka suundub? OCP404 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCP404 hinna ennustust

