Onchain Finance and Culture (OFAC) teave Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Ametlik veebisait: https://ofacbase.com/

Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Onchain Finance and Culture (OFAC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.48K $ 28.48K $ 28.48K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.95K $ 33.95K $ 33.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00208752 $ 0.00208752 $ 0.00208752 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Onchain Finance and Culture (OFAC) hinna kohta

Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OFAC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OFAC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OFAC tokeni tokenoomikat, avastage OFAC tokeni reaalajas hinda!

OFAC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OFAC võiks suunduda? Meie OFAC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OFAC tokeni hinna ennustust kohe!

