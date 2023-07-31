Onchain AI (OCAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Onchain AI (OCAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Onchain AI (OCAI) teave What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development. Ametlik veebisait: https://onchain-ai.com/ Valge raamat: https://docs.onchain-ai.com/ Ostke OCAI kohe!

Onchain AI (OCAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Onchain AI (OCAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 155.32K $ 155.32K $ 155.32K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 172.57K $ 172.57K $ 172.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.082139 $ 0.082139 $ 0.082139 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00172573 $ 0.00172573 $ 0.00172573 Lisateave Onchain AI (OCAI) hinna kohta

Onchain AI (OCAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Onchain AI (OCAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCAI tokeni tokenoomikat, avastage OCAI tokeni reaalajas hinda!

OCAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OCAI võiks suunduda? Meie OCAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OCAI tokeni hinna ennustust kohe!

