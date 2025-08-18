Mis on Onchain AI (OCAI)

1. What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. 2. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. 3. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. 4. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. 5. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development.

Üksuse Onchain AI (OCAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Onchain AI (OCAI) tokenoomika

Onchain AI (OCAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Onchain AI (OCAI) kohta Kui palju on Onchain AI (OCAI) tänapäeval väärt? Reaalajas OCAI hind USD on 0.00175944 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OCAI/USD hind? $ 0.00175944 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OCAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Onchain AI turukapitalisatsioon? OCAI turukapitalisatsioon on $ 158.35K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OCAI ringlev varu? OCAI ringlev varu on 90.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCAI (ATH) hind? OCAI saavutab ATH hinna summas 0.082139 USD . Mis oli kõigi aegade OCAI madalaim (ATL) hind? OCAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OCAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OCAI kauplemismaht on -- USD . Kas OCAI sel aastal kõrgemale ka suundub? OCAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCAI hinna ennustust

